Донецк, , 11:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку, Донецк, Ясиноватую. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; ️10:47 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда из 122 мм. ️10:55 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 122 мм.

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