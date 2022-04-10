Париж, , 11:03 — REGNUM Французская компания Arianespace получила контракт Европейского космического агентства (ЕКА) на организацию запуска радиолокационного спутника Sentinel-1C ракетой-носителем Vega-C. Об этом сообщает портал Space News.

Ракета-носитель Vega ESA_events

Sentinel-1C станет третьим спутником в составе радиолокационной группировки. Первые два спутника — Sentinel-1A и Sentinel-1B — были выведены на околоземную орбиту с помощью российских ракет-носителей серии «Союз».

Планировалось, что ракета «Союз» будет использоваться и для запуска третьего спутника. Однако в ответ на санкции ЕС в отношении российских предприятий космической отрасли Роскосмос отказался от предоставления пусковых услуг европейским компаниям.

Новый контракт предусматривает запуск спутника Sentinel-1C посредством ракеты Vega-C в первой половине 2023 года. Этот носитель является улучшенным вариантом ракеты Vega, используемой Европейским космическим агентством с 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС начали искать альтернативу российским ракетам «Союз»