Воронеж, , 11:03 — REGNUM Химическая угроза со стороны Луганской Народной Республики для Воронежской области отсутствует, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, комментируя многочисленные сообщения в соцсетях.

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«Главное управление МЧС России по Воронежской области сообщает, что эта информация не соответствует действительности, угрозы для нашего региона нет», — подчеркнул представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 апреля в в городе Рубежное Луганской народной республики украинскими нацбатальонами была подорвана цистерна с азотной кислотой. После этого в соцсетях появились сообщения о якобы существующей химической угрозе для территории Воронежской области.