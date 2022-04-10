Киев, , 11:01 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожены: 127 самолетов, 234 ЗРК С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 436 беспилотных летательных аппаратов, 98 вертолетов, 2052 танка и других боевых бронемашин, 232 установки реактивных систем залпового огня, 894 орудия полевой артиллерии и миномета, 1975 единиц военной автомобильной спецтехники. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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