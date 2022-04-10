Томск, , 10:59 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 80-летняя пенсионерка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Женщине ранее позвонили на стационарный телефон и сообщили, что её дочь попала в ДТП, в результате которого пострадали люди. Для «решения вопроса» звонившие потребовали 1 млн рублей. В результате горожанка передала мошенникам требуемую сумму.

В связи с этим полицейские призвали граждан напомнить своим пожилым родственникам об осторожности и необходимости звонить самим родственникам в подобных случаях.