Таганрог, Ростовская область, , 10:56 — REGNUM В исторической части Таганрога (Ростовская область) в рамках превращения приморского города в туристический центр завершается программа «Чистое небо». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Столб с электрическими проводами Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Масштабная программа по перекладке линий наружного освещения (проводов) под землю стартовала в декабре 2021 года в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и по созданию туристической привлекательности Таганрога. Работы проводятся по семи адресам в исторической части города.

На всех участках уже проложены трубы и выполняются работы по устройству вводов в здания и переподключению абонентов. Схема питания изменена почти для тысячи потребителей.