Таганрог, Ростовская область, 10 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В исторической части Таганрога (Ростовская область) в рамках превращения приморского города в туристический центр завершается программа «Чистое небо». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Столб с электрическими проводами

Масштабная программа по перекладке линий наружного освещения (проводов) под землю стартовала в декабре 2021 года в рамках подготовки к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и по созданию туристической привлекательности Таганрога. Работы проводятся по семи адресам в исторической части города.

На всех участках уже проложены трубы и выполняются работы по устройству вводов в здания и переподключению абонентов. Схема питания изменена почти для тысячи потребителей.