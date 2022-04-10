Иваново, , 10:54 — REGNUM Театральный фестиваль, приуроченный ко дню рождения великого русского драматурга Александра Островского, состоится с 12 по 16 апреля в Кинешемском драматическом театре, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

Театр

Откроет фестиваль спектакль «Женитьба Белугина» в исполнении артистов Костромского государственного драматического театра им. А.Н. Островского — его зрители смогут увидеть 12 апреля, в день 199-летия драматурга.

С 13 по 15 апреля Кинешемский театр представит постановки пьес «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Счастливый день», «Бесприданница».

Завершит фестиваль спектакль «Снегурочка» в постановке Кинешемского театра. Спектакль создан режиссером Александром Огаревым (Москва) по мотивам одноименной пьесы А.Н. Островского.

Также в рамках фестиваля будут проводиться экскурсии по местам А.Н. Островского в Кинешме.