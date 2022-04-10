* запрещённая в России организация

Киев, , 10:53 — REGNUM В течение ночи в н.п. Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования нацбатальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Также высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских ЗРК С-300.

Читайте ранее в этом сюжете: На военном аэродроме Чугуев уничтожены пусковые установки ЗРК С-300