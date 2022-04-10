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Высокоточными ракетами уничтожен штаб нацбатальона «Днепр»*
*запрещённая в России организация
Киев,
10 апреля 2022, 10:53 — REGNUM В течение ночи в н.п. Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования нацбатальона «Днепр» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Также высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских ЗРК С-300.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.