Питтсбург, США, , 10:51 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Nhl.com

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой гостей со счетом 3:6.

В составе победителей голами отличились шведский форвард Маркус Юханссон (2-я минута), российский защитник Дмитрий Орлов (8-я), российский нападающий Александр Овечкин (25-я, при игре 5×3), Том Уилсон (52-я), еще один российский форвард Евгений Кузнецов (59-я, в пустые ворота) и Мартин Фехервари (60-я, в пустые ворота).

У «Пингвинз» шайбы забросили Брайан Раст (1-я), Джефф Картер (19-я) и Брайан Бойл (20-я).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 29 из 32 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет один голевой пас.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» позднее 10 апреля дома сыграет с клубом «Бостон Брюинз», а «Питтсбург» также дома в этот же день встретится с командой «Нэшвилл Предаторз».