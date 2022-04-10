Киев, , 10:48 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе Старобогдановки в Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских ЗРК С-300. Об этом 10 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 127 самолетов, 234 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ».