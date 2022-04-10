Тюмень, 10 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Тюменской области задержана женщина. которая подозревается в хищении денег под предлогом «снятия порчи». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Publicdomainpictures.net У гадалки

В полицию обратились две пожилые тюменки, которые потеряли более 500 тысяч рублей при «снятии порчи». По горячим следам была задержана подозреваемая 58-летняя ранее судимая жительница города Омска. Она приехала в Тюмень, где на улице подходила к пожилым женщинам и вступала с ними в диалог, сообщая о наложенном на них проклятии.

Подозреваемая убеждала женщин пригласить её домой, чтобы провести обряд снятия порчи. Для церемонии просила предоставить все деньги и украшения, которые затем похитила.

«Колдунья» обвиняется по ч.3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове завершено расследование уголовного дела в от ношении 54-летней рецидивистки из Алтайского края, которая под предлогом «снятия порчи» похитила у пенсионерки около 1,5 млн рублей.