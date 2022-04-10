Иваново, 10 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ивановской области задержан подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщили 10 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следствия, вечером 8 апреля 41-летний мужчина зашёл в лифт за 11-летней девочкой и совершил там в отношении нее развратные действия. Затем он скрылся.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.