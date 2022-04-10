Горно-Алтайск, 10 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай на минувшей неделе от укусов животных пострадали 14 человек, в том числе семь детей. Жертвами нападений бродячих собак стали десять человек, из них пять детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

AlexisMartin_mb Бродячие собаки

Так, два ребёнка и четверо взрослых были покусаны неизвестными собаками в Горно-Алтайске, двое детей — в Чемальском районе, ещё один ребёнок в Онгудайском районе, и один взрослый в Кош-Агачском районе при обходе территории школы.

«В тоже время на прошедшей неделе в Кош-Агаче у домашней собаки, вынужденно убитой хозяином, установлено заболевание бешенством. При непринятии действенных мер по усилению контроля за домашними и безнадзорными животными существуют высокий риск заболевания особо опасной инфекцией людей», — отметили в ведомстве.