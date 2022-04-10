Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Администрация парка «Левобережный» в Ростове-на-Дону установила плату за пользование спортивными площадками. Новые правила начнут действовать с 1 мая.

В парке «Левобережный» © ИА REGNUM

Стоимость универсальной спортивной площадки, кортов для большого тенниса и столов для настольного тенниса, а также площадок для бадминтона, волейбола, пляжного футбола и волейбола определена в размере 500 рублей за один час, пишет портал 1rnd.ru. Ещё 100 рублей придётся заплатить за инвентарь (комплект для пляжного волейбола, мяч).

ИА REGNUM сообщало, что парк «Левобережный» был открыт в начале мая 2018 года— в преддверии чемпионата мира по футболу. Стоимость благоустройства зоны отдыха составила около 1 млрд рублей. При этом в текущем году на входе в парк «Левобережный» власти решили установить новую светящуюся арку стоимостью 7,8 млн рублей.

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