Донецк, 10 апреля 2022, 10:41 — REGNUM В морском порту Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна. Об этом 10 апреля сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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"Отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили 2 иностранных судна «Царевна» и «Леди Аугуста». Удерживая в заложниках экипажи судов, националисты «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия», — отметил он.