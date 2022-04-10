Балей, Забайкальский край, , 10:38 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края известила о проведении проверки по факту гибели двух женщин и малолетнего ребенка на пожаре жилого дома в Балее, сообщает 10 апреля телеграмм-канал надзорного ведомства.

Пожар skeeze

По информации территориального ГУ МЧС РФ, 10 апреля в 04:57 местного времени на пульт городской пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома по улице Сверкуновская.

На вызов выехали восемь человек, две единицы техники пожарно-спасательной части № 16. Из-за позднего обнаружения и сообщения, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью объят огнем.

Со слов соседей, в доме находились три человека, один из них ребенок. Пожар ликвидирован в 6:08. В ходе пролива конструкций обнаружены тела двух женщин, позже начальником караула найдено тело погибшей девочки 2015 года рождения.

«В рамках проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности, а также в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе работу органов и учреждений системы профилактики.

В случае выявления нарушений прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года пожар в общежитии города Могоча, где найдены трое погибших, стал поводом для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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