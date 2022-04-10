Мелитополь, Украина, , 10:38 — REGNUM В городе Мелитополе Запорожской области, ранее освобожденном от киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины, растет спрос на российские рубли. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на заправках города можно приобрести литр бензина марки Аи-95 за 80 рублей и литр Аи-92 – за 78 рублей.

«Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть», — заявил сотрудник одной из городских АЗС.

Также указывается, что администратор одного из обменных пунктов Мелитополя рассказал, что в городе в течение последних дней увеличивается спрос на рубли.

«Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу», — сказал администратор, напомнив, что до 2014 года у Мелитополя были развитые отношения с Крымом, которые в данный момент активно восстанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 09:00 9 апреля до 09:00 10 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 29 раненых мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.