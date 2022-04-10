Мелитополь, 10 апреля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области, ранее освобожденном от киевских боевиков в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины, растет спрос на российские рубли. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Отмечается, что на заправках города можно приобрести литр бензина марки Аи-95 за 80 рублей и литр Аи-92 — за 78 рублей.

«Хочу поблагодарить военно-гражданскую администрацию России за исправные поставки топлива. Теперь торгуем рублями и гривнами. У нас все есть», — заявил сотрудник одной из городских АЗС.

Также указывается, что администратор одного из обменных пунктов Мелитополя рассказал, что в городе в течение последних дней увеличивается спрос на рубли.

«Спрос на рубли повысился. Предприниматели ездят за товарами в Крым и завозят их сюда. Пока в основном ходит гривна. Но, скорее всего, это временно. Не все сразу», — сказал администратор, напомнив, что до 2014 года у Мелитополя были развитые отношения с Крымом, которые в данный момент активно восстанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 09:00 9 апреля до 09:00 10 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 29 раненых мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ.