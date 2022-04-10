Москва, , 10:31 — REGNUM Правительство РФ направит 387 млн рублей на усовершенствование технологических линий для массового производства препарата от коронавируса «МИР-19». Об этом 10 апреля сообщается на сайте правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — отмечается в сообщении.

Деньги выделят государственному научному центру «Институт иммунологии», который является разработчиком лекарства. Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты, что важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.

Препарат «МИР-19» зарегистрирован Минздравом РФ в декабре 2021 г. Он эффективен против всех изученных штаммов, включая «Омикрон» и «Дельта».