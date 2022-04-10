Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM Дефицит школьных мест в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону решат возведением модульного здания школы. Об этом сообщил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время обсуждается передача земельного участка в муниципальную собственность. Документы находятся на оформлении в Росреестре. Рассматривается возможность транспортной доступности будущей школы.

«Здесь будет проложена полноценная дорога, грунтовку переведём в дорожное полотно с асфальтовым покрытием, обеспечим обустройство пешеходного перехода и размещение остановочного комплекса вблизи школы для комфорта и безопасности учащихся», — уточнил Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с острой нехваткой школьных мест власти Ростова-на-Дону решили временно перевести третьеклассников из единственной школы в микрорайоне Суворовский в другие учебные заведения. Доставлять детей предложено на школьных автобусах, однако микрорайон Суворовский с другими микрорайонами связывает лишь одна дорога. В связи с этим жители микрорайона простаивают в огромных пробках.

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