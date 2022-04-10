Севастополь, 10 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки доставили ещё 17 пациентов, сообщили 10 апреля в городском департаменте здравоохранения. Накануне, 9 апреля, сообщалось о 28 пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 20 пациентов. В больницах остаются213 пациентов.

За сутки в городе подтверждено ещё 88 случаев заражения коронавирусом, это на 21 случай больше, чем накануне. Скончался один пациент, ему было 81 год.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 500 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 539 человек. Скончались за весь период от осложнений на фоне ковида 2 304 пациента.