Вашингтон, 10 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Актёр Уилл Смит заявил, что принимает решение Американской академии кинематографических искусств и наук о десятилетнем запрете на посещение мероприятий организации. Об этом сообщает портал Page Six.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

«Я принимаю и уважаю решение Академии», — сообщил актёр в коротком комментарии для портала.

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук запретила Смиту участвовать в каких-либо мероприятиях организации в течение десяти лет. Это решение последовало за скандалом на церемонии вручения премии академии «Оскар» в 2022 году.

В ходе церемонии Уилл Смит ударил ведущего мероприятия Криса Рока. Причиной конфликта стала неудачная шутка ведущего о жене Смита.

В 2022 году Уилл Смит стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Король Ричард». Эта награда стала первым «Оскаром» в карьере Смита.