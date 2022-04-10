Кызыл, 10 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Туве по итогам выборочного обследования около 52,8% жителей старше 15 лет оценили своё здоровье как хорошее, а 14,5% — очень хорошее. Ещё 29,7% населения считают состояние своего здоровья удовлетворительным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

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Здоровый образ жизни ведут около 53% мужчин и 57% женщин. Диспансеризацию за последние два года в республике прошли 30,8% мужчин и 39,1% женщин.

«В 2021 году для поддержания хорошей физической формы и укрепления собственного здоровья организованно занимались спортом 7,3% мужчин и только 2,5% женщин, самостоятельно занимающихся было намного больше – 30,2% мужчин и 25,1% женщин», — отметили в службе статистики.