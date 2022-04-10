Барнаул, , 10:25 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 10 апреля 2022 года за сутки выявлено 179 новых носителей (на шесть человек меньше, чем сутками ранее).

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Число тестирований сократилось с 7415 до 5054 (на 2361 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 679 (+8 за сутки) и 213 843 (+161 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных осталось прежним 137 (0 за сутки). Из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 096 человек, причём семеро из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 587 жителей края (+5 за сутки). Кроме этого, 50 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-2 за сутки).

Заболеваемость среди детей увеличилось: всего на Алтае выявлен уже 40 171 зараженный коронавирусом (+31 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 751 человек, выздоровели 248 694 человека (+427 за сутки).

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