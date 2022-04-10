Барнаул, , 10:22 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 10 апреля 2022 года вакцинированы 1 406 761 человек (+6043 за двое суток), следует из данных оперштаба региона.

Вакцинация Samadm.ru

Из общего числа привитых 56 318 жителей региона получили первую прививку (-214 за двое суток). Число полностью привитых граждан составило 1 247 513 (+6050 за двое суток получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 102 930 ревакцинированных (+207 за двое суток).

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