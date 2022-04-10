Донецк, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки, с 09:00 9 апреля до 09:00 10 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 29 раненых мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ. Об этом 10 апреля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики медицинская помощь оказана 38 раненым мирным жителям, сообщает Минздрав ДНР.

За минувшие сутки, с 08:00 9 апреля до 08:00 10 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 529 человек, включая 102 ребенка.

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