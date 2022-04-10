* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:19 — REGNUM Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что в районе Салим-Карван 10-го округа Кабула произошел взрыв.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Министерство внутренних дел сообщает, что в результате взрыва был ранен один член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Afintl.

Источники Afghanistan International сообщили, что был подорван пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Других подробностей о взрыве не сообщается.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и медицинские центры в Кабуле не сообщают о потерях, опубликованные кадры показывают силу взрыва и вероятность большого количества жертв.

Например, источники Afghanistan International сообщают, что в результате взрыва пострадали три человека, в том числе женщина.

На фото в соцсетях видно, что у пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью уничтожена передняя часть.