Кабул, 10 апреля 2022, 10:19 — REGNUM Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили, что в районе Салим-Карван 10-го округа Кабула произошел взрыв.
Министерство внутренних дел сообщает, что в результате взрыва был ранен один член движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет Afintl.
Источники Afghanistan International сообщили, что был подорван пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Других подробностей о взрыве не сообщается.
Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и медицинские центры в Кабуле не сообщают о потерях, опубликованные кадры показывают силу взрыва и вероятность большого количества жертв.
Например, источники Afghanistan International сообщают, что в результате взрыва пострадали три человека, в том числе женщина.
На фото в соцсетях видно, что у пикапа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полностью уничтожена передняя часть.