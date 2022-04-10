* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:16 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана опубликовал заявление, в котором говорится, что вечером 9 апреля два автомобиля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в засаду партизан в уезде Хост-ва-Ференгпровинции Баглан.

В заявлении говорится, что шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще трое получили ранения в результате нападения из засады, передает Afintl.

Атака была произведена вечером 9 апреля в местности Танге-Сочи в уезде Хост-ва-Ференг.

Танге-Сачи служит мостом между уездом Хост-ва-Ференг и уездом Андараб.

В последние дни уезд Андараб стал ареной ожесточенных боев между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления.

На видео Afghanistan International видно, что в ходе столкновений были убиты по меньшей мере восемь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщается, что некоторые из них — иностранные боевики.

9 апреля ряд членов Фронта сопротивления объявили, что освободили от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) долину Касан в уезде Андараб.

Недавно специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что ряд силовиков бывшего афганского правительства, в том числе армейские коммандос, присоединились к Фронту национального сопротивления.