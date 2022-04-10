Москва, 10 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Факт проведения очередного обмена пленными между Россией и Украиной подтвердила 10 апреля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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«Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие», — говорится в сообщении.

Также Москалькова утончила, что освобождённые из киевского плена утром 10 апреля были доставлены в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) с применением РСЗО БМ-21 «Град».