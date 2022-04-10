Элиста, 10 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате дорожной аварии на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Калмыкия.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП случилось днём 9 апреля в Яшкульском районе. На 251-м километре федеральной автодороги Р-216 легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате происшествия пострадали три человека.

На месте аварии работали силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.