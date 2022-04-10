Луганск, , 10:09 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецкий с применением РСЗО БМ-21 «Град». Об этом 10 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.30 с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 Град (20 снарядов)», — отмечается в сообщении.

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