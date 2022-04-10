Чемальский район, Алтай, , 10:07 — REGNUM В Чемальском районе Республики Алтай правоохранители выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 8 апреля в селе Элекмонар.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, 65-летний водитель автобуса «Hyundai HD County» при развороте пересёк сплошную линию и столкнулся с ВАЗ-21 114 под управлением 25-летнего жителя Новосибирской области. В результате в больницу обратились двое пассажиров легковушки.

«20-летняя жительница Новосибирской области, госпитализирована с различными травмами, 16-летнему пассажиру, жителю Чемальского района, госпитализация не потребовалась. В автобусе пассажиров не было. Водитель не пострадал», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, пассажиры отечественного автомобиля не были пристёгнуты ремнями безопасности. На водителя автобуса возбудили административное дело о нарушении правил дорожного движения.