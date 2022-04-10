Москва, 10 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Видеозапись уничтожения боевой бронированной техники киевских боевиков российскими ударными вертолётами Ка-52 обнародовало 10 апреля Минобороны РФ.

Rulexip Ка-52

«Боевая работа экипажей армейской авиации по уничтожению колонны боевой бронированной техники и зенитных установок ВСУ», — говорится в писании видео.

Также на кадрах запечатлена боевое применение ракетного и стрелкового оружия экипажами Ка-52 на малых высотах. При этом были уничтожены колонна техники и зенитные установки украинских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 122 мм.