Москва, 10 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Разработчики российского самолёта «Суперджет New» с максимальной долей отечественных комплектующих получат новый двигатель ПД-8 до конца 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью каналу «Россия 24».

Anna Zvereva «Сухой Суперджет 100» «Аэрофлота»

Решение о разработке новой версии самолёта «Сухой Суперджет» с максимальной заменой иностранных комплектующих российскими аналогами было принято в апреле 2019 года. Предполагается, что в версии «Суперджет New» будут замещены 97% иностранных комплектующих.

Глава ОАК рассказал, что работы по импортозамещению комплектующих ведутся в соответствии с графиком. До конца 2022 года должен быть поставлен первый двигатель ПД-8 для монтажа при проведения наземных обработок. На 2023 год запланированы интенсивные лётные испытания самолётов с новым двигателем.

Юрий Слюсарь добавил, что параллельно решается задача по поддержке исправности уже эксплуатирующихся самолётов «Суперджет». В настоящее время парк этих самолётов насчитывает 150 лайнеров, в 2022 году будет поставлено ещё 20 машин.

Генеральный директор ОАК отметил, что Комсомольский-на-Амуре авиазавод (филиал ПАО «Компания Сухой») продолжает производство самолётов «Суперджет». В настоящее время объёмы производства составляют 20 самолётов в год, при необходимости мощности могут быть доведены до 40 машин.