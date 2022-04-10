Лас-Вегас, США, 10 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Несогласие с решением судей отдать победу в поединке российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна с представителем США Алджамейном Стерлингом за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцу, выразил 10 апреля президент UFC Дэйна Уайт.

Дэйна Уайт

«Мне кажется, что судьи испортили результат боя. Я думал наоборот, что 3-2 (в пользу российского спосртмена», — приводит его комментарий журналист телеканала ESPN Марк Раймонди на своей странице в соцсети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петр Ян уступил Алджамейну Стерлингу в бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле раздельным решением судей.