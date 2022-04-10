Москва, 10 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Мошенники в соцсетях начали обманывать жителей РФ под видом инвестиционных советников, рассказал финансовый эксперт-аналитик Андрей Тарасов.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Аферисты дают рекомендации якобы для защиты сбережений. Если потенциальная жертва верит словам мошенника, его сводят с якобы профессиональным советником по инвестициям.

«После установления контакта жертве предлагают открыть счет на 300−600 тыс. рублей и настаивают, чтобы пополнение происходило через криптообменник или один из платежных сервисов», — отметил эксперт, передает РИА Новости.

Отмечается при этом, что аферисты могут представляться именами реальных специалистов.

Наконец, когда обманутые граждане понимают, что стали жертвой аферистов, они обращаются в полицию, но деньги в таких случаях вернуть уже невозможно.

Ранее сообщалось, что в Московской области участились попытки обмана граждан со стороны мошенников, выдающих себя за судебных приставов.