Омск, , 09:58 — REGNUM В Омске вынесен приговор 13 участникам организованной группы, которых обвиняли в мошенничестве в сфере страхования. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Омской области, организатором стал 34-летний омич.

Приятели-аферисты Цитата из х/ф «Клуб молодых миллиардеров». Реж. Джеймс Кокс. 2018. США

В незаконную деятельность он вовлёк своих родственников и знакомых. По данным следствия, в 2016–2018 годы они инсценировали 30 ДТП, после чего оформляли их в установленном порядке и получая выплаты по страховке. При этом группа ремонтировала повреждённые автомобили в своём помещении.

«В общей сложности материальный ущерб, причиненный 9 страховым компаниям, превысил 9 млн рублей. Сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность организованной группы, когда они предпринимали попытки незаконно получить еще более 600 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний суд признал всех обвиняемых виновными. Организатор в результате получил 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, пять участников — от 2 до 3 лет. Остальные семь фигурантов осуждены к лишению свободы условно.