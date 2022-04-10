Чита, 10 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 10 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 694 139 человек (+1161 за последние двое суток), из них завершили вакцинацию — 642 913 (+675 за двое суток).

Олег Богатырёв Вакцина

Повторно вакцинировались 200 397 забайкальцев (+972 за двое суток).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за двое суток), из них завершили вакцинацию — 772 (+54 за двое суток).

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