Берлин, , 09:52 — REGNUM Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в Любеке освистано недовольными немцами, передает DPA.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

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Он заявил, что президент РФ Владимир Путин «разрушает будущее своей страны», а на Украину при этом следовало бы отправить больше оборонительных вооружений.

После данных слов в толпе раздался свист и неодобрительные выкрики в адрес Шольца. В ответ на свист он заявил, что недовольные могут «кричать дальше».

Ранее Шольц отложил решение о поставках современных боевых танков Украине, несмотря на давление ряда чиновников.