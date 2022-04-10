Абакан, , 09:45 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, пятеро пациентов выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В большинстве случаев носители были обследованы после появления признаков заболевания или с профилактической целью.

«2 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 4 – при самостоятельном обследовании, 2 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 1,3. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 33 246.