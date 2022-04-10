Донецк, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ 44 раза обстреляли ДНР, применив 343 единицы различных боеприпасов, ранен 31 мирный житель. Об этом 10 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Повреждено 37 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Макеевке, Луганском, и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

20 мирных жителей ранены на освобожденной ранее территории Мариуполя.

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