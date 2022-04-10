Донецк, , 09:40 — REGNUM 20 мирных жителей ранены на освобожденной ранее территории Мариуполя. Об этом 10 апреля сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Пострадавшие доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь.

За минувшие сутки, с 08:00 9 апреля до 08:00 10 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 529 человек, включая 102 ребенка.

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