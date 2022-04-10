Кемерово, , 09:37 — REGNUM В Новокузнецке на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов в Кузнецком районе прошли учения по ликвидации последствий пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США

«После срабатывания автоматической пожарной сигнализации сотрудники учреждения передали сообщение об условном происшествии в пожарную охрану города и приступили к эвакуации, — рассказали в ведомстве. — До прибытия сотрудников МЧС России из здания было эвакуировано 165 пользователей социальных услуг, 12 из которых маломобильные, а также 29 работников интерната».

Пожарные ликвидировали условный очаг возгорания. Основной задачей учений была отработка действий персонала по эвакуации постояльцев в случае возникновении пожара.