Сургутский район, Югра, 10 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Югре в районе Сургутского моста под лёд провалились три снегохода. Два человека пропали без вести, сообщает газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на информацию КУ «Центроспас-Югория».

Николай Хижняк ИА REGNUM Туристы катаются на снегоходах на территории плато Лаго-Наки

Отмечается, что инцидент случился поздно вечером 9 апреля. По реке на трёх снегоходах передвигались семь человек, в том числе двое детей. Водитель одного из снегоходов был в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия пропали два человека. Дети получили лёгкие обморожения, госпитализирована с переохлаждением женщина.

Спасатели настоятельно просят жителей Югры воздержаться от выходов и выездов на тонкий лёд.