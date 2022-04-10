Томск, 10 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Томской области в 2021 году физкультурой и спортом занималось 454 тыс. человек (42,5% от общей численности населения), 57% из которых — мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На лыжню. Женское. Барнаул

Это на 31 тыс. больше, чем в 2020 году, когда активный образ жизни вели 423 тыс. человек или 39,2% населения. При этом тогда доля женщин была ещё меньше — около 34%.

«В 2021 г. на территории Томской области действовало 2219 спортивных сооружений, единовременная пропускная способность спортивных сооружений составила 56,8 тыс. человек, из них в сельской местности – 788 сооружений с пропускной способностью 22,1 тыс. человек», — добавили в службе статистики.