Москва, 10 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Из-за укрепления курса рубля цены на ряд товаров начали снижаться, но пока только в сравнении с ценами на начало марта, рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Цены

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По его словам, как передает Прайм, прежде всего стоит отметить снижение цен на технику на 20−30% и на продукты. Он объяснил, что цены на продовольствие приходят в норму во многом благодаря действиям ФАС.

Продукты, которые производятся в РФ и из российского сырья, не могли подорожать в 2−3 раза без намеков на картельный сговор.

Переславский также рассказал, что продавцы товаров по мере нормализации обстановки скорректируют цены в соответствии с актуальным курсом рубля к мировым валютам.