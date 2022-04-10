Париж, 10 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Избирательные участки открылись 10 апреля в 09:00 мск во Франции, где проходит первый тур президентских выборов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Президент Франции избирается на 5 лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие 49 млн избирателей.

Голосование проходят в 2 тура: I — 10 апреля, II — 24 апреля.

На первом этапе на высший государственный пост претендуют 12 политиков, в их числе — действующий президент Эммануэль Макрон, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, нацсекретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель и другие.