Москва, 10 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. С начала марта до начала апреля в России закрылся каждый четвёртый кинозал, заявил управляющий партнёр киносети С5 Алексей Воронков на встрече руководителей сетей кинотеатров с с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В конце февраля и начале марта многие крупные киностудии прекратили выпуск фильмов в российский прокат на фоне антироссийских санкций, введённых правительствами стран Запада. Управляющий партнёр киносети С5 рассказал, что это привело к падению оборотов в отечественном прокате.

Воронков сообщил, что по состоянию на 2 марта в России работало 2 159 кинотеатров (5700 кинозалов). К началу апреля число работающих кинозалов сократилось на четверть, а общий оборот упал на 40%.

Эксперт добавил, что в мае может начаться массовое сокращение сотрудников кинотеатров. Он добавил, что в этой сфере занято около 35 тысяч человек.

«Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей», — заявил Воронков.