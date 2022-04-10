Майминский район, Алтай, 10 апреля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 39 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 30 410 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлено за сутки семь новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Майминского района и Горно-Алтайска. Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом за весь период пандемии достигло 33 938.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 650, в том числе 602 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 491, за весь период – 434 119», — отметили в оперштабе.